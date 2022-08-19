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ملف الصباح

منذ 3 دقائق
3 أسئلة * إلى مهدي علوي أمراني < إن المبتز جنسيا لشخص آخر كانت تجمعه به علاقة أظهر خلالها من قبل مشاعر الحب والحنان، ثم فجأة تحول، يؤكد أنه شخصية تعاني اضطرابا سلوكيا، كما أنها تعكس أن لديها سلوكا إجراميا تطور إلى أن وصل درجة الابتزاز. ولاأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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