الرياضة
آسفي ينقل نزاع عشا للجامعة
اللاعب يرفض العودة إلى التداريب ويطالب بفسخ عقده راسل المكتب المسير لأولمبيك آسفي جامعة كرة القدم بخصوص نزاعه مع اللاعب علي عشا. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن إدارة الفريق ضمنت رسالتها مجموعة من الوثائق، تثبت رفض اللاعب الالتحاق بالتداريب، التي انطلقت في 25 يوليوز الماضي، إضافةأكمل القراءة »
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