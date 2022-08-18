وطنية
تنقيلات الداخلية شملت 1819 رجل سلطة
باشرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1819 منهم، يمثلون 43 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيأة العاملين بالإدارة الترابية. وتم الإعداد لهذه الحركة، وفق الوزارة نفسها، من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للمواردأكمل القراءة »
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