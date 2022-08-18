fbpx
وطنية

تنقيلات الداخلية شملت 1819 رجل سلطة

منذ دقيقتين
باشرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1819 منهم، يمثلون 43 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيأة العاملين بالإدارة الترابية. وتم الإعداد لهذه الحركة، وفق الوزارة نفسها، من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للمواردأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.