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وطنية

مجلس الحسابات يفتحص برامج وزراء

منذ 25 ثانية
قضاة العدوي يدققون في الصفقات ويشددون مراقبة صرف الأموال شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في توزيع المهام لأجل افتحاص برامج الوزراء، وأوجه صرف الميزانية المخصصة لكل برنامج على حدة، ومدى التزام المسؤولين بتنفيذ تلك البرامج، أشارت إليها فرق المعارضة بأصابع الاتهام، والشك من قبيل» فرصة»، و»أوراش… والكيفيةأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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