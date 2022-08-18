وطنية
مجلس الحسابات يفتحص برامج وزراء
قضاة العدوي يدققون في الصفقات ويشددون مراقبة صرف الأموال شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في توزيع المهام لأجل افتحاص برامج الوزراء، وأوجه صرف الميزانية المخصصة لكل برنامج على حدة، ومدى التزام المسؤولين بتنفيذ تلك البرامج، أشارت إليها فرق المعارضة بأصابع الاتهام، والشك من قبيل» فرصة»، و»أوراش… والكيفيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا