الصباح الفني
تتويج “المجذوبية” بالفداء المسرحي
المهرجان احتفى في دورته الأولى بالراحل الحسين حوري توجت مسرحية “المجذوبية”، بالجائزة الكبرى لمهرجان الفداء الوطني للمسرح الذي أسدل الستار على فعاليات دورته الأولى مساء الاثنين الماضي. المسرحية التي جسدتها فرقة “الفن الأصيل” وهي من تأليف سعد الله عبد المجيد وإخراج سعد الله سامي بجائزة العمل المتكامل،أكمل القراءة »
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