الصباح الفني
تحليل 26 رواية في كتاب جماعي
نقاد يقاربون «تخييل الوعي بالمجتمع» في الأدب المغربي صدر حديثا عن منشورات مختبر السرديات التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن امسيك بالبيضاء، كتاب جماعي في موضوع “تخييل الوعي بالمجتمع في الرواية المغربية” من تنسيق وتحرير الباحث والروائي شعيب حليفي، ضمن سلسلة “دراسات في الرواية المغربية”. ويضم الكتابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا