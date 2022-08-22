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الصباح الفني

تحليل‭ ‬26‭ ‬رواية‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬جماعي

منذ 13 دقيقة
ملصق ‬الكتاب‭                           (‬خاص‭)‬
نقاد‭ ‬يقاربون‭ ‬‮«‬تخييل‭ ‬الوعي‭ ‬بالمجتمع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬المغربي صدر‭ ‬حديثا‭ ‬عن‭ ‬منشورات‭ ‬مختبر‭ ‬السرديات‭ ‬التابع‭ ‬لكلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬الإنسانية‭ ‬بن‭ ‬امسيك‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬كتاب‭ ‬جماعي‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ “‬تخييل‭ ‬الوعي‭ ‬بالمجتمع‭ ‬في‭ ‬الرواية‭ ‬المغربية‭” ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬وتحرير‭ ‬الباحث‭ ‬والروائي‭ ‬شعيب‭ ‬حليفي،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ “‬دراسات‭ ‬في‭ ‬الرواية‭ ‬المغربية‭”.‬ ويضم‭ ‬الكتاب‭أكمل القراءة »

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