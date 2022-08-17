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الرياضة

هل يحمل بنحليب قميص الوداد؟

منذ دقيقتين
الفريق الأحمر فتح مفاوضات مع وكيل اللاعب يحاول الوداد الظفر بصفقة محمود بنحليب، اللاعب السابق للرجاء. وعلمت “الصباح”، أن الوداد أجرى اتصالات مع وكيل اللاعب، في أفق ضمه الموسم المقبل، بعد أن أنهى ارتباطه مع الأهلي الليبي. وذكر مصدر مقرب من بنحليب أنه منفتح على دراسة جميعأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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