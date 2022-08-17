الرياضة
هل يحمل بنحليب قميص الوداد؟
الفريق الأحمر فتح مفاوضات مع وكيل اللاعب يحاول الوداد الظفر بصفقة محمود بنحليب، اللاعب السابق للرجاء. وعلمت “الصباح”، أن الوداد أجرى اتصالات مع وكيل اللاعب، في أفق ضمه الموسم المقبل، بعد أن أنهى ارتباطه مع الأهلي الليبي. وذكر مصدر مقرب من بنحليب أنه منفتح على دراسة جميعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا