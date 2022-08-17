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الصباح الفني

‭”‬بوليت‭ ‬تراين‭” ‬في‭ ‬الريادة‭ ‬أمريكيا

منذ 57 ثانية
ملصق‭ ‬الفيلم‭ (‬خاص‭)‬
يواصل‭ ‬الشريط‭ ‬السينمائي‭ “‬بوليت‭ ‬تراين‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ “‬سوني‭”  ‬تصدره‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬به‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬ ويتناول‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬المقتبس‭ ‬من‭ ‬رواية‭ ‬يابانية‭ ‬ناجحة،‭ ‬قصة‭ ‬سبعة‭ ‬قتلة‭ ‬يحاولون‭ ‬تصفية‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضاً‭ ‬في‭ ‬قطار‭ ‬فائق‭أكمل القراءة »

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منذ 57 ثانية


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