الصباح الفني
”بوليت تراين” في الريادة أمريكيا
يواصل الشريط السينمائي “بوليت تراين” من إنتاج شركة “سوني” تصدره شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وفق ما أفادت به شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة الأحد الماضي. ويتناول فيلم الحركة المقتبس من رواية يابانية ناجحة، قصة سبعة قتلة يحاولون تصفية بعضهم بعضاً في قطار فائقأكمل القراءة »
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