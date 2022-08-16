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قرطبي مغرمة بلبنان
عبرت الفنانة فاطمة الزهراء قرطبي عن عشقها الكبير للبنان، التي تترك زياراتها له أثرا إيجابيا في نفسيتها. وكتبت قرطبي عن هذا الإحساس على حسابها الرسمي على “إنستغرام» قائلة «بلدي الثاني الذي من أول مرة سافرت إليه ربما من 2008 وأنا مغرمة به، بطبيعته، بثقافته، بأناسه الطيبين وكلماأكمل القراءة »
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