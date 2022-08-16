fbpx
اذاعة وتلفزيون

قرطبي مغرمة بلبنان

منذ 46 ثانية
عبرت الفنانة فاطمة الزهراء قرطبي عن عشقها الكبير للبنان، التي تترك زياراتها له أثرا إيجابيا في نفسيتها. وكتبت قرطبي عن هذا الإحساس على حسابها الرسمي على “إنستغرام» قائلة «بلدي الثاني الذي من أول مرة سافرت إليه ربما من 2008 وأنا مغرمة به، بطبيعته، بثقافته، بأناسه الطيبين وكلماأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 46 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.