الرياضة
بونـو مرشـح للكـرة الذهبيـة
ينافس على جائزة أفضل حارس وغياب تاريخي لميسي أعلنت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، عن قائمة اللاعبين المرشحين، إذ خلت من اسم أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، مقابل حضور الحارس ياسين بونو (إشبيلية)، الذي سينافس على جائزة أفضل حارس في السنة. وضمتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا