الرياضة
منتخب التنس يتأهل للمجموعة العالمية الثانية
تأهل المنتخب الوطني للتنس، إلى المجموعة العالمية الثانية “الأورو- إفريقية” لكأس “ديفيس”، بعد تربعه على صدارة تصفيات المجموعة الإفريقية الثالثة الخاصة بالمنتخبات الإفريقية، نهاية الأسبوع الماضي بالجزائر. وضمن المنتخب الوطني بطاقة التأهل، بعد فوز العناصر الوطنية في كل المباريات، أمام لاعبي منتخبات كينيا والجزائر وناميبيا وكوت ديفوار.أكمل القراءة »
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