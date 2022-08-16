الرياضة
الإقالـة تقتـرب مـن الدميعـي
رمزي مرشح بقوة لخلافته إلى جانب تكليفه بمساعدة مدرب المنتخب الأول وضعت المشاركة المخيبة للآمال للمنتخب الأولمبي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المدرب هشام الدميعي وسط عاصفة من الانتقادات، ستعجل برحيله من الإدارة التقنية الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن الدميعي سيكون أول ضحايا التعيين الجديد للمدير التقني البلجيكيأكمل القراءة »
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