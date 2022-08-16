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الرياضة

93 مليونا ترفع الحظر عن آسفي

منذ 3 دقائق
الفريق أنهى نزاعه مع البرازيلي دي سوزا وأدى مستحقات البودالي والربيضي نجح المكتب المسير لأولمبيك آسفي في رفع الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعدما أدى المبلغ المحكوم به في قضية لاعبه السابق البرازيلي روبيرت دي سوزا. وقال محمد الحيداوي، الرئيس الجديد للفريق،أكمل القراءة »

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