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مجتمع

نفايات تغضب مسؤولين بالحسيمة

منذ 51 ثانية
وصفت مجموعة الجماعات «نكور غيس» بالحسيمة، الوضعية التي تشهدها شوارع وأحياء المدينة جراء تراكم الأزبال، وعدم جمعها في التوقيت المناسب، بالكارثية. وأكدت المجموعة أن ثمة عوامل ساهمت في هذه الوضعية، رغم المجهودات التي تقوم بها الشركة لاحتواء الوضعية سالفة الذكر. وتضررت مختلف الأحياء، بسبب تراكم النفايات داخلأكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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