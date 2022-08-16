مجتمع
نفايات تغضب مسؤولين بالحسيمة
وصفت مجموعة الجماعات «نكور غيس» بالحسيمة، الوضعية التي تشهدها شوارع وأحياء المدينة جراء تراكم الأزبال، وعدم جمعها في التوقيت المناسب، بالكارثية. وأكدت المجموعة أن ثمة عوامل ساهمت في هذه الوضعية، رغم المجهودات التي تقوم بها الشركة لاحتواء الوضعية سالفة الذكر. وتضررت مختلف الأحياء، بسبب تراكم النفايات داخلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا