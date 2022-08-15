الأولى
اختلاسات بسوق الجملة بالبيضاء
لم تغلق إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، جميع الثقوب التي تتسرب منها أموال عمومية إلى أشخاص، رغم صرامة نظام المعلوميات الموضوع رهن إشارة مصلحة الجبايات. وتحدثت مصادر من السوق، مجددا، عن اختفاء مبلغ مالي حددته في 120 ألف درهم، ومازال تحقيق إداري يجري على قدم وساقأكمل القراءة »
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