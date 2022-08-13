اذاعة وتلفزيون
إعلاميو المهجر في التلفزيون
وفد من الصحافيين يزور قطب الإعلام العمومي اختتمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فعاليات الأبواب المفتوحة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بشأن تخليد اليوم الوطني للمهاجر، باستقبال مصالحها ومرافقها وفدا من الصحافيين المغاربة المقيمين بالخارج والمهتمين بشؤون مغاربة العالم، من أجل اطلاعهم على منجزات المؤسسة ومشاريعها التقنية والتكنولوجية،أكمل القراءة »
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