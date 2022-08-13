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منذ 10 دقائق
نجاح “عمهم” لمحمد إمام حصد فيلم “عمهم” للنجم محمد إمام نجاحا كبيرا، إذ بلغت إيراداته 427 و516 ألف جنيه في شباك تذاكر الاثنين الماضي، لتصبح محصلة إيرادات الفيلم 44 مليون جنيه حصدها خلال 35 يوم عرض، إذ انطلق الفيلم في القاعات السينمائية يوم 7 يوليوز الماضي. وفيلمأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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