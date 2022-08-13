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حوادث

أخفت جثة والدتها للاستفادة ماليا

منذ 23 ثانية
احتفظت بها لأشهر بأزرو للحصول على مبلغ شهري من شقيقتها المهاجرة أخفت شابة بآزرو خبر وفاة والدتها المسنة عن الجميع، وظلت محتفظة بجثتها بالمنزل، تنظفها وتطهرها من كل علامات التعفن، من أجل الاستفادة من مبلغ مالي شهري اعتادت شقيقتها المهاجرة إرساله للراحلة. وأحيلت الشابة، البالغة من العمرأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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