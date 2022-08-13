حوادث
أخفت جثة والدتها للاستفادة ماليا
احتفظت بها لأشهر بأزرو للحصول على مبلغ شهري من شقيقتها المهاجرة أخفت شابة بآزرو خبر وفاة والدتها المسنة عن الجميع، وظلت محتفظة بجثتها بالمنزل، تنظفها وتطهرها من كل علامات التعفن، من أجل الاستفادة من مبلغ مالي شهري اعتادت شقيقتها المهاجرة إرساله للراحلة. وأحيلت الشابة، البالغة من العمرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا