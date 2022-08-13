وطنية
الداخلية تضيق على توريث “الكريمات”
شعون: القطاع في حاجة إلى مدونة تحدد المهام والمسؤوليات أثار الدعم المقدم لمهنيي النقل وسيارات الأجرة، في الأشهر الأخيرة، الكثير من الأسئلة، خاصة في ما يتعلق بالرخص، بعدما راجت أخبار مفادها، أن بعض الأشخاص يملكون عشرات «الكريمات»، ما دفع الداخلية إلى إصدار دورية قصد التضييق على مسألةأكمل القراءة »
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