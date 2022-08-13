ملف الصباح
قضــاة خانــوا القســم
تورطوا في قضايا رشوة والمجتمع أضحى ينظر إليهم بعين الريبة والتوجس ”أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة، وعلى سر المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه”،أكمل القراءة »
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