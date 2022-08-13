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ملف الصباح

قضــاة‭ ‬خانــوا‭ ‬القســم

منذ 41 ثانية
بعض القضاة انتهى بهم المطاف إلى العزل أو السجن (أرشيف)
تورطوا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬رشوة‭ ‬والمجتمع‭ ‬أضحى‭ ‬ينظر‭ ‬إليهم‭ ‬بعين‭ ‬الريبة‭ ‬والتوجس ‭”‬أقسم‭ ‬بالله‭ ‬العظيم‭ ‬أن‭ ‬أمارس‭ ‬مهامي‭ ‬بحياد‭ ‬وتجرد‭ ‬وإخلاص‭ ‬وتفان،‭ ‬وأن‭ ‬أحافظ‭ ‬على‭ ‬صفات‭ ‬الوقار‭ ‬والكرامة،‭ ‬وعلى‭ ‬سر‭ ‬المداولات،‭ ‬بما‭ ‬يصون‭ ‬هيبة‭ ‬القضاء‭ ‬واستقلاله،‭ ‬وأن‭ ‬ألتزم‭ ‬بالتطبيق‭ ‬العادل‭ ‬للقانون،‭ ‬وأن‭ ‬أسلك‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مسلك‭ ‬القاضي‭ ‬النزيه‭”‬،‭أكمل القراءة »

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