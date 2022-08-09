الصباح الفني
قالوا
صبحي كتب الفنان المصري محمد صبحي تدوينة جاء فيها “إن كنت تشعر بالألم فأنت حي، وإن كنت تشعر بآلام الآخرين فأنت إنسان”. زويريق كتبت الشاعرة إلهام زويريق تدوينة جاء فيها “في الليل أسامر وحدتي، أقرأ صفحات من شجوني، أعانق ضوء القمر، تسري الأحلام فيولد الحنين”. أحلام كتبتأكمل القراءة »
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