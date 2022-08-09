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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 دقائق
صبحي كتب‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صبحي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إن‭ ‬كنت‭ ‬تشعر‭ ‬بالألم‭ ‬فأنت‭ ‬حي،‭ ‬وإن‭ ‬كنت‭ ‬تشعر‭ ‬بآلام‭ ‬الآخرين‭ ‬فأنت‭ ‬إنسان‭”.‬ زويريق كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬إلهام‭ ‬زويريق‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬في‭ ‬الليل‭ ‬أسامر‭ ‬وحدتي،‭ ‬أقرأ‭ ‬صفحات‭ ‬من‭ ‬شجوني،‭ ‬أعانق‭ ‬ضوء‭ ‬القمر،‭ ‬تسري‭ ‬الأحلام‭ ‬فيولد‭ ‬الحنين‭”.‬ أحلام كتبت‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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