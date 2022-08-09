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أسواق

‭”‬لوسيور‭” ‬تخفض‭ ‬أسعار‭ ‬منتوجاتها‭ ‬

منذ 4 دقائق
بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬زيت‭ ‬عباد‭ ‬الشمس‭ ‬متوفرة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الدولية،‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ “‬لوسيور‭ ‬كريسطال‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬منتوجاتها‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬المائدة‭ ‬المصنع‭ ‬من‭ ‬عباد‭ ‬الشمس،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المستهلكين‭ ‬والزبناء‭ ‬الصناعيين‭.‬ وقررت‭ ‬الشركة‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬على‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الوطنية،‭ ‬إذ‭ ‬سيعرف‭ ‬منتوج‭ “‬لوسيور‭”‬،‭ ‬الزيت‭ ‬متعددة‭ ‬الحبوب‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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