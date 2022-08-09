أسواق
”لوسيور” تخفض أسعار منتوجاتها
بعد أن أصبحت زيت عباد الشمس متوفرة في السوق الدولية، أعلنت مجموعة “لوسيور كريسطال”، عن خفض سعر منتوجاتها من زيت المائدة المصنع من عباد الشمس، بالنسبة إلى المستهلكين والزبناء الصناعيين. وقررت الشركة تطبيق هذا الانخفاض على أسعارها في السوق الوطنية، إذ سيعرف منتوج “لوسيور”، الزيت متعددة الحبوبأكمل القراءة »
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