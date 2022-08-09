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أسواق

نفقات‭ ‬الاستثمار‭ ‬مستقرة‭ ‬

منذ 5 دقائق
بعض‭ ‬المقاولات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬غير‭ ‬راضية‭ ‬عن‭ ‬مناخ‭ ‬الأعمال‭         (‬أرشيف‭)‬
أرباب‭ ‬مقاولات‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬اشتداد‭ ‬المنافسة‭ ‬يعيق‭ ‬رفع‭ ‬الإنتاج‭ ‬حسب‭ ‬تقرير‭ ‬لبنك‭ ‬المغرب أفاد‭ “‬بنك‭ ‬المغرب‭” ‬بأن‭ ‬58‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المقاولات‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬مناخ‭ ‬الأعمال‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ “‬عادي‭” ‬بينما‭ ‬اعتبرته‭ ‬34‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منها‭ “‬غير‭ ‬ملائم‭” ‬برسم‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬2022‭.‬ وأوضح‭ “‬بنك‭ ‬المغرب‭”‬،‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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