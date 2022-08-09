أسواق
نفقات الاستثمار مستقرة
أرباب مقاولات أكدوا أن اشتداد المنافسة يعيق رفع الإنتاج حسب تقرير لبنك المغرب أفاد “بنك المغرب” بأن 58 في المائة من المقاولات اعتبرت أن مناخ الأعمال العام في الصناعة “عادي” بينما اعتبرته 34 في المائة منها “غير ملائم” برسم الفصل الثاني من 2022. وأوضح “بنك المغرب”، فيأكمل القراءة »
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