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خاص

حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لمن‭ ‬يدفع‭ ‬أكثر‭ ‬

منذ 4 دقائق
مناورات "أمنيستي" تدفع أوكسانا بوكالتشوك رئيسة فرع المنظمة إلى الاستقالة (خاص)
‮«‬أمنيستي‮»‬‭ ‬و»هيومن‮»‬‭ ‬‮«‬تبيعان‮»‬‭ ‬تقاريرهما‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لحم‭ ‬الذئب‭ ‬حلال‭ / ‬حرام‮»‬‭  ‬ كشفت‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬للتقارير‭ ‬الأخيرة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬دولية،‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬حقائق‭ ‬صادمة‭ ‬بخصوص‭ ‬طريقة‭ ‬اشتغالها‭ ‬وموالاتها‭ ‬لجهات‭ ‬اتضح‭ ‬أنها‭ “‬مانحة‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬فيه‭ ‬ارتدادات‭ ‬حملة‭ ‬ضد‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬قبل‭أكمل القراءة »

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