خاص
حقوق الإنسان لمن يدفع أكثر
«أمنيستي» و»هيومن» «تبيعان» تقاريرهما تحت شعار «لحم الذئب حلال / حرام» كشفت الانتقادات الموجهة للتقارير الأخيرة الصادرة عن منظمات حقوقية دولية، النقاب عن حقائق صادمة بخصوص طريقة اشتغالها وموالاتها لجهات اتضح أنها “مانحة”، إذ في الوقت الذي ما زالت فيه ارتدادات حملة ضد المغرب من قبلأكمل القراءة »
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