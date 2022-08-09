خاص
إعادة تدوير المزاعم
السحيمي قال إن «هيومان رايتس ووتش» ناقلة معلومات مضللة وآلة اتصال ذات اتجاه واحد اعتبر مصطفى السحيمي الخبير السياسي وأستاذ القانون أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” دافع عن “قضية خاسرة”، منتقدا المنظمة بسبب التوقيت الذي اختارته لنشر هذه الوثيقة “المغرضة”، قبل يومين من الاحتفال بعيد العرش المجيد.أكمل القراءة »
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