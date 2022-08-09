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خاص

إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المزاعم

منذ 4 دقائق
مصطفى‭ ‬السحيمي‭          (‬خاص‭)‬
السحيمي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هيومان‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬ناقلة‭ ‬معلومات‭ ‬مضللة‭ ‬وآلة‭ ‬اتصال‭ ‬ذات‭ ‬اتجاه‭ ‬واحد اعتبر‭ ‬مصطفى‭ ‬السحيمي‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬وأستاذ‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ “‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭” ‬دافع‭ ‬عن‭ “‬قضية‭ ‬خاسرة‭”‬،‭ ‬منتقدا‭ ‬المنظمة‭ ‬بسبب‭ ‬التوقيت‭ ‬الذي‭ ‬اختارته‭ ‬لنشر‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ “‬المغرضة‭”‬،‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬العرش‭ ‬المجيد‭.أكمل القراءة »

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