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بانوراما

 النظام الغذائي غير المتوازن يسبب التوتر

منذ 12 دقيقة
“كول وقيس” مع أدهشور التوتر أو الضغط العصبي، هو رد فعل الجسم على مهيجات أو إشارات خارجية أو داخلية تهدد سلامته وتفقده توازنه الهرموني، وقد تكون عضوية مثل الأمراض والجروح والصدمات الجسدية، وقد تكون نفسية مثل القلق والخوف والاكتئاب والإحباط والحزن ويفرز الجسم، في حالة التوتر، مجموعةأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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