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حوادث

5 سنوات لإمام اغتصب قاصرا معاقا

منذ 4 دقائق
يبلغ 84 سنة وأقر أنه “ماشي راجل” أدانت المحكمة الابتدائية بوادي زم، مساء الخميس الماضي، إمام مسجد عمره 84 سنة، بخمس سنوات حبسا نافذا، وبتعويض مالي لأسرة قاصر يعاني إعاقة ويبلغ من العمر 13 سنة بأربعة ملايين سنتيم، وتحميل المعتقل الصائر مع الإجبار في الأدنى، بعدما تابعتهأكمل القراءة »

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