الرياضة
مطيع رئيسا لتنس تارودانت
انتخب صلاح الدين مطيع، رئيسا لنادي التنس بتارودانت، خلال الجمع العام، المنعقد بمركز خدمات الشباب، بالإجماع، بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. ولم يجد الرئيس الجديد أي منافسة، بما أنه الوحيد، الذي ترشح للرئاسة، كما ضم مكتبه الجديد أسماء جديدة. وأثنى مطيع في مداخلته على جميع المتدخلينأكمل القراءة »
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