اذاعة وتلفزيون
“احكيلي” على “نتفليكس”
أعلنت منصة “نتفليكس” عن إطلاق أفلام خاصة من إنتاج مبدعات في مجال صناعة الأفلام، من مختلف أرجاء العالم العربي،من بينها أعمال وثائقية ودرامية ورومانسية. ومن بين الأعمال الفنية التي كشفت عنها المنصة الفيلم الوثائقي “حرمة”، الذي يحكي قصة امرأة حامل بعد أن ترملت تعيش في مجتمع محافظأكمل القراءة »
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