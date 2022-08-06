الصباح الفني
”نصراني فتراب البيضان” بإنزكان
دشنت فرقة “أدوار” للمسرح الحر بكلميم، أول أمس (الخميس)، جولتها بمسرحيتها “نصراني ف تراب البيضان” بعرض احتضنه مسرح “تيفاوين” بإنزكان. وشاركت الفرقة بالعمل في إطار فعاليات الملتقى الثقافي والسياحي لإنزكان في دورته الخامسة، وهو مأخوذ عن نص “خمسة أشهر لدى البيضان” لكاميل دولز، والتي تراهن، من خلالهأكمل القراءة »
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