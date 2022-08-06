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الصباح الفني

‭”‬نصراني‭ ‬فتراب‭ ‬البيضان‭” ‬بإنزكان

منذ 5 دقائق
ملصق‭ ‬العرض‭ (‬خاص‭)‬
دشنت‭ ‬فرقة‭ “‬أدوار‭” ‬للمسرح‭ ‬الحر‭ ‬بكلميم،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬جولتها‭ ‬بمسرحيتها‭ “‬نصراني‭ ‬ف‭ ‬تراب‭ ‬البيضان‭” ‬بعرض‭ ‬احتضنه‭ ‬مسرح‭ “‬تيفاوين‭” ‬بإنزكان‭.‬ وشاركت‭ ‬الفرقة‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬الثقافي‭ ‬والسياحي‭ ‬لإنزكان‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الخامسة،‭ ‬وهو‭ ‬مأخوذ‭ ‬عن‭ ‬نص‭ “‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬لدى‭ ‬البيضان‭” ‬لكاميل‭ ‬دولز،‭ ‬والتي‭ ‬تراهن،‭ ‬من‭ ‬خلاله‭أكمل القراءة »

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