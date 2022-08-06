حوادث
الحبس لمغرر بقاصر
قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، إدانة شخص، والحكم عليه ب4 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته من أجل جناية التغرير بقاصر نتج عنه افتضاض دون عنف. وتوصلت الشرطة القضائية بإرسالية من الوكيل العام للملك بشأن شكاية شقيقة الضحية،أكمل القراءة »
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