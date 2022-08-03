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بانوراما

الكزيرة… جمال البحر والطبيعة

منذ 16 دقيقة
صنف مرتين من أجمل الشواطئ عالميا بفضل تنوع مؤهلاته يختار عشاق متعة الصيف والبحر “تبحيرة” ذات صبغة استثنائية تنسجم فيها زرقة السماء والبحر في مشهد نادر، تخترقها خضرة الطبيعة المحيطة بها، وألوان الطيف المتسربة عبر أقواس طبيعية ضخمة، تتخلل من بين ثناياها أشعة الشمس الذهبية مشكلة لوحةأكمل القراءة »

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منذ 16 دقيقة


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