الأولى
إقبار ملفات ذعائر بالملايير
شركات تواطأت مع جهات لتفادي أحكام قضائية بسبب غش جمركي فضحت شكايات رفعت إلى جهات عليا إقبار ملفات قضائية ضد شركات، تقدمت بها إدارات الجمارك والضرائب ومكتب الصرف، لاستخلاص ذعائر قدرت بالملايير، بعد ضبطها متلبسة بخروقات وغش جمركي. وأفادت مصادر أن مسيري الشركات المتورطة نجحوا في نسجأكمل القراءة »
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