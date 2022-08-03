fbpx
الأولى

إقبار ملفات ذعائر بالملايير

منذ 18 ثانية
شركات تواطأت مع جهات لتفادي أحكام قضائية بسبب غش جمركي فضحت شكايات رفعت إلى جهات عليا إقبار ملفات قضائية ضد شركات، تقدمت بها إدارات الجمارك والضرائب ومكتب الصرف، لاستخلاص ذعائر قدرت بالملايير، بعد ضبطها متلبسة بخروقات وغش جمركي. وأفادت مصادر أن مسيري الشركات المتورطة نجحوا في نسجأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.