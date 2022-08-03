الرياضة
تتويج قاري لمنتخب الطائرة
السيدات والرجال سيطروا على البطولة الإفريقية بأكادير توج المنتخبان الوطني للسيدات والرجال، بلقب البطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية، التي اختتمت أول أمس (الاثنين)، بأكادير. ولدى السيدات، توج المنتخب الوطني “ب”، المكون من الثنائي زروال وضرغال، بلقب البطولة القارية، بعد فوزه على المنتخب الوطني “أ”، المكون من محاسنأكمل القراءة »
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