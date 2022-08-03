الرياضة
الشرط الجزائي يبعد سانتوس عن الوداد
الفريق يخطف باعوش ويتعاقد مع لاعب ثالث من فتح اسباتة حال الشرط الجزائي، دون تعاقد الوداد الرياضي، مع البرتغالي ألكسندر سانتوس، مدرب بيترو أتلتيكو الأنغولي، خلفا لوليد الركراكي، الذي أكد نهاية مساره مع الفريق بعد نهائي كأس العرش. وذكر مصدر مطلع، أن الطرفين اتفقا حول تفاصيل العقدأكمل القراءة »
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