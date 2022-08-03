بانوراما
العادات والتقاليد الشفوية
المؤثرات اليهودية في الأنساق الأمازيغية 3 ليس هناك إشكال في الوسط الأمازيغي في التعامل مع اليهود اختار الباحث لحسن أيت الفقيه، المهووس بالغوص في تاريخ الجنوب الشرقي للمغرب، الاهتمام بالتراث الثقافي ذي السمة اليهودية بجبال الأطلس الكبير، والبحث في البصمة اليهودية في الطقوس التي حافظ عليها الدهر هناك. أكمل القراءة »
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