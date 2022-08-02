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وطنية

آبار العشوائي تورط قيادا

منذ 23 ثانية
كشفت إحصائيات أنجزت من قبل شرطة المياه التابعة للأحواض المائية عن اختلالات خطيرة تورط رجال سلطة وأعوانهم لمناسبة تنزيل مقتضيات دورية وزير التجهيز والماء الموجهة إلى مديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين بشأن إنجاز جرد شامل للآبار والأثقاب المائية، إذ اتضح أن جماعات تضم مئات مواقعأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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