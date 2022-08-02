وطنية
لشكر يشن الحرب على الانتهازيين
أكدت قيادة الاتحاد الاشتراكي أن ما جاء به الخطاب الملكي، لمناسبة عيد العرش في الشق الاقتصادي، كان بمثابة بوصلة تعيد الاعتبار لقيمة التضامن، وتنبه لمخاطر الجشع والاحتكار والمضاربات على السلم الاجتماعي. وأوضح المكتب السياسي للحزب، أن الوضع يتطلب التضامن وأولوية الصالح العام، وليس انتهاز الفرص لمراكمة الأرباحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا