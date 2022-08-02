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وطنية

لشكر يشن الحرب على الانتهازيين

منذ 15 ثانية
أكدت قيادة الاتحاد الاشتراكي أن ما جاء به الخطاب الملكي، لمناسبة عيد العرش في الشق الاقتصادي، كان بمثابة بوصلة تعيد الاعتبار لقيمة التضامن، وتنبه لمخاطر الجشع والاحتكار والمضاربات على السلم الاجتماعي. وأوضح المكتب السياسي للحزب، أن الوضع يتطلب التضامن وأولوية الصالح العام، وليس انتهاز الفرص لمراكمة الأرباحأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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