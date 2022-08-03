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مجتمع

فرنسا تطارد “أئمة العنف”

منذ 19 ثانية
يواجه عشرات الأئمة المسلمين خطر النفي إلى بلدانهم الأصلية، من قبيل المغرب والجزائر وتونس وغيرها، بعدما ضاقت فرنسا وأوربا عامة بهم ذرعا، لما يروجونه من قيم الكراهية والعنف الرمزي، ومعاداة قيم العلمانية والسامية، والدعوة إلى تطبيق الشريعة، بما فيها مناهضة قيم المساواة ومعاداة المثلية. وأصدرت فرنسا، قبلأكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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