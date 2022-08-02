fbpx
حوادث

مصرع شخص حرقا بالطريق السيار

منذ 19 ثانية
تسبب حريق، اندلع، أخيرا، بشاحنة نقل محروقات، في مصرع سائقها، وتوقف حركة السير على مستوى الطريق السيار قرب المدخل الغربي لمكناس. وحسب مصادر محلية، فالحريق اندلع داخل مقصورة الشاحنة لسبب من الأسباب، مما دفع بسائقها إلى محاولة الحد من خطورته بوسائله المتاحة دون جدوى، وأمام ارتباكه انقلبتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.