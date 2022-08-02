حوادث
مصرع شخص حرقا بالطريق السيار
تسبب حريق، اندلع، أخيرا، بشاحنة نقل محروقات، في مصرع سائقها، وتوقف حركة السير على مستوى الطريق السيار قرب المدخل الغربي لمكناس. وحسب مصادر محلية، فالحريق اندلع داخل مقصورة الشاحنة لسبب من الأسباب، مما دفع بسائقها إلى محاولة الحد من خطورته بوسائله المتاحة دون جدوى، وأمام ارتباكه انقلبتأكمل القراءة »
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