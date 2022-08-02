مجتمع
ملتقى صيفي للنزلاء الأحداث بالجديدة
نظمت إدارة السجن المحلي بالجديدة، الجمعة الماضي، الحفل الختامي للمرحلة الأولى من الملتقى الصيفي، الذي تنظمه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في الفترة من 15 يوليوز إلى غاية 15 شتنبر، تحت شعار “الملتقى الصيفي فضاء للتربية وترسيخ القيم”. وتخللت الحفل الختامي للمرحلة الأولى للملتقى الصيفي فقراتأكمل القراءة »
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