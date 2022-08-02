fbpx
مجتمع

ملتقى صيفي للنزلاء الأحداث بالجديدة

منذ دقيقة واحدة
نظمت إدارة السجن المحلي بالجديدة، الجمعة الماضي، الحفل الختامي للمرحلة الأولى من الملتقى الصيفي، الذي تنظمه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في الفترة من 15 يوليوز إلى غاية 15 شتنبر، تحت شعار “الملتقى الصيفي فضاء للتربية وترسيخ القيم”. وتخللت الحفل الختامي للمرحلة الأولى للملتقى الصيفي فقراتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.