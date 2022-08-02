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بانوراما

محنة الانتخابات وقضية حفيظ

منذ 42 ثانية
مذكرات مستشار اليوسفي 3 انتخابات 1997 شهدت تلاعبات لإفسادها وزرع ألغام في طريق التناوب يعد كتاب عبد العزيز النويضي، مذكرات مستشار للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي، دروس من تجربة « التناوب» وما بعدها، الصادر في 2022، غنيا بالوقائع والأحداث التي عرفها المغرب المعاصر. ويتطرق فيه النويضي، لجملةأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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