احتفالات عيد العرش بكندا تخرج المومني عن طوعه

شهدت احتفالات المغاربة بالذكرى 23 لعيد العرش، بمونتريال الكندية، محاولة من زكرياء المومني، لإفساد فرحة المغاربة، الذين حجوا بكثافة لتخليد هذا الحدث المجيد.

وفي الوقت الذي شهدت فيه الاحتفالات مشاركة قياسية من المغاربة المقيمين بكندا، وأجانب جاؤوا لمشاركة المملكة احتفالاتها، أبى المومني إلا أن يكون “ضحية” الحفل، بتدخله بشكل عنيف في حق مغاربة، إذ وثقت صور وفيديوهات الحادثة، قبل أن يتدخل الأمن لاعتقاله.

وحسب ناشطين مغاربة، حضروا الاحتفالات، فإن امرأة تم نقلها إلى المستشفى، جراء الاعتداء الهمجي للمومني، إذ سقطت على الأرض مغشيا عليها، بعدما تلفظ المعني بالأمر بعبارات سب وقذف، وتهديدات خطيرة.

وحسب الناشطين أنفسهم، قدم مغاربة شكاية لدى الأمن الكندي، ضد المدعو المومني، بغية اتخاذ التدابير القانونية في حقه، بعد هذا التصرف الأرعن، مستعينين بشهود محليين وأجانب، حضروا الواقعة، أكدوا استعدادهم الإدلاء بشهاداتهم بغية معاقبة الجاني، الذي خرج عن طوعه في لحظة هستيرية وثقتها كاميرات وصور هواتف محمولة.