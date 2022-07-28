الرياضة
استنفار بالشرق بسبب التذاكر
شرع نهضة بركان في طرح تذاكر مباراة نهائي كأس العرش، والذي سيجمعه بالوداد، اليوم (الخميس)، بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط. ونشرت إدارة نهضة بركان على صفحتها ب”فيسبوك”، أنها توصلت من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتذاكر نهائي كاس العرش، من أجل توزيعها على الجمهور البركاني الذي سيتنقل الى الرباطأكمل القراءة »
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