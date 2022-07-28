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الصباح الفني

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منذ دقيقة واحدة
وجبات‭ ‬مخيفة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة يشكو‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرات،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬تجاوزت‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬احتوت‭ ‬من‭ ‬بقايا‭ ‬حيوان‭ ‬مفترس‭.‬ وذكرت‭ ‬صحيفة‭ “‬ديلي‭ ‬ميل‭” ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬مضيفة‭ ‬طيران‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬شركة‭ “‬صن‭ ‬إكسبرس‭” ‬الألمانية‭ ‬التركية‭ ‬اكتشفت‭ ‬وجود‭ ‬رأس‭ ‬أفعى‭ ‬مقطوع‭أكمل القراءة »


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