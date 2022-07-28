الصباح الفني
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وجبات مخيفة على متن طائرة يشكو الكثير من المسافرين من الطعام الذي يقدم لهم على متن الطائرات، لكن هذه القصة تجاوزت كل ذلك بسبب ما احتوت من بقايا حيوان مفترس. وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مضيفة طيران على متن شركة “صن إكسبرس” الألمانية التركية اكتشفت وجود رأس أفعى مقطوعأكمل القراءة »
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