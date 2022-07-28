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وطنية

تعليق‭ ‬صفقات‭ ‬أزبال‭ ‬مشبوهة

منذ دقيقتين
الداخلية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحكامة‭ ‬الجيدة‭ ‬لقطاع‭ ‬النفايات‭ ‬المنزلية‭          (‬أرشيف‭)‬
المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للجماعات‭ ‬المحلية‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬المنافسة‭ ‬الشريفة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬ توصلت‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للجماعات‭ ‬المحلية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادرها‭ ‬خالد‭ ‬سفير‭ ‬صوب‭ ‬صندوق‭ ‬الإيداع‭ ‬والتدبير،‭ ‬بشكايات‭ ‬وتظلمات،‭ ‬بخصوص‭ ‬غياب‭ ‬الشفافية‭ ‬وقتل‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬لجمع‭ ‬الأزبال،‭ ‬بتواطؤ‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬ومهندسين‭.‬ ولم‭ ‬تتردد‭ ‬المديرية‭ ‬نفسها،‭ ‬في‭ ‬فتح‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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