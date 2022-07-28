وطنية
تعليق صفقات أزبال مشبوهة
المديرية العامة للجماعات المحلية تحقق في قتل المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، قبل أن يغادرها خالد سفير صوب صندوق الإيداع والتدبير، بشكايات وتظلمات، بخصوص غياب الشفافية وقتل روح المنافسة من قبل شركات لجمع الأزبال، بتواطؤ مع رؤساء جماعات ومهندسين. ولم تتردد المديرية نفسها، في فتحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا