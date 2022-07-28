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المسؤولية القضائية… بين التشبيب والخبرة

منذ 12 دقيقة
القطع مع ممارسات الماضي دفع إلى تبني إستراتيجية تعتمد على الكفاءة وتكافؤ الفرص لم تكن المسؤولية القضائية، في السابق متاحة أمام جميع القضاة، بل كانت تشترط الخبرة والتجربة، اللتين لا يمكن التوفر عليهما إلا بعد قضاء مدة غير يسيرة في العمل الميداني. تلك الشروط لم تكن معلنة بشكل رسمي، ماأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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