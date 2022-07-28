الرياضة
أسود “الفوتسال” في كأس القارات
الدكيك: نأمل في الحفاظ على تنافسيتنا يشارك المنتخب الوطني داخل القاعة في بطولة كأس القارات، المقرر إقامتها في تايلاند في الفترة الممتدة ما بين 11 و16 شتنبر المقبل. ووجهت إلى المنتخب الوطني الدعوة للمشاركة في هذه البطولة، إلى جانب منتخبات أنغولا وإيران وفنلندا وفيتنام، إضافة إلى البلد المنظم تايلاند. وسيتأهلأكمل القراءة »
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