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حوادث

مختل يجهز على عجوز بوجدة

منذ 26 ثانية
اهتز حي بنخيران ، الواقع بجنوب وجدة ،عصر الاثنين الماضي،على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها عجوز تجاوزت الثمانين من العمر، داخل منزلها ، فيما نقلت شقيقتها في حالة خطيرة، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الفارابي على وجه السرعة . وحسب مصدر “الصباح”، فبعد إبلاغها بالواقعة، سارعت عناصر مصلحة الشرطة القضائيةأكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية


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