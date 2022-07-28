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حوادث

الحبس لأحداث تسببوا في الشغب

منذ دقيقتين
أمر قاضي الأحداث بابتدائية فاس، بإيداع 6 أحداث، جناح الأحداث بسجن بوركايز لقضاء شهرين حبسا نافذا، عقوبة أدين بها كل واحد منهم، بعد 6 أسابيع من إيقافهم لتسببهم في أحداث شغب قبل وبعد نهاية مباراة المغرب الفاسي وأولمبيك آسفي بهدف لمثله، بالمركب الرياضي بطريق صفرو برسم البطولة. وحكم على 5أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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